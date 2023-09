La Gazzetta dello Sport: “Rodriguez, lunedì sarà la partita numero 100”

"Parola al capitano. Perché l’amarezza di una notte romana scivolata via d’improvviso, dopo un primo tempo condotto a fari accesi, il giorno dopo si è già trasformata in voglia di riscatto - si legge sul quotidiano - . L’appuntamento casalingo contro il Verona è dietro l’angolo, perché – effetto del vortice di partite innescato dal turno infrasettimanale - il lunedì dello stadio Olimpico Grande Torino è lì a un soffio. Ricardo Rodriguez è il capitano del Toro da un biennio, proprio lunedì taglierà la sua centesima partita in granata: gli piace essere un capitano silenzioso, uomo-simbolo nell’ombra dello spogliatoio. Quando aggiunge le parole lo fa perché il momento è quello giusto".