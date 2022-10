La Gazzetta dello Sport: “Schuurs, collaudo finito. Juric ha il dopo Bremer”

Nel match di Coppa Italia andato in scena martedì, il Toro ha vinto passando il turno ai danni del Cittadella e Perr Schuurs ha trovato il suo primo gol in Italia con la maglia granata. Ed è proprio sul centrale olandese che si concentra il focus proposto oggi da La Gazzetta dello Sport. Nelle pagine del quotidiano sportivo leggiamo che Juric è pronto a schierarlo dal primo minuto anche domani contro l'Udinese per quella che sarà la sua quarta gara consecutiva da titolare. Dopo due mesi di collaudo agli ordini di mister Juric, il difensore ex Ajax è finalmente pronto per diventare una colonna di questo Toro, raccogliendo l'eredità di Bremer. La scalata di Schuurs è però solo appena iniziata perché il suo prossimo obiettivo ora è quello di convincere anche il CT dell'Olanda van Gaal a chiamarlo presto in Nazionale.