La Gazzetta dello Sport: “Toro a tutto Vlasic”

Oggi il Torino affronta l'Udinese di Gabriele Cioffi, anche lui con un passato da giocatore granata. Juric è pronto ad affidarsi a Nikola Vlasic per avere la meglio sui friulani e tornare a sognare l'Europa: "Ieri mattina Nikola Vlasic ha ricevuto un mandato pieno da Ivan Juric, nella rifinitura torinese prima del viaggio a Udine: libertà di inventare, libertà di azione, ma soprattutto di riaccendere i sogni dei granata. Insomma, quello che oggi scenderà in campo sarà un Toro impostato e pensato a tutto Vlasic: idee, giocate, fantasia.Molto, tutto o quasi, passerà attraverso il genio del croato. Spalatino come Juric, proprio il tecnico vuole che Nikola torni ad essere decisivo, adesso e ora".