La Gazzetta dello Sport: “Toro, primo esame superato. Ilic affonda la Feralpisalò”

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna analizza la vittoria del Torino contro la Feralpisalò in Coppa Italia. "Il Toro non sbaglia il primo passo - esordisce il quotidiano - e quando Ilic trova il 2-1, di destro lui che è un mancino, viene a galla la miglior qualità rispetto a quella della Feralpisalò. Per qualità si intende, oltre alla botta decisiva all’incrocio del serbo, anche l’intelligente assist di tacco di Radonjic per il pareggio, oppure un esterno di Ricci che fa gridare al gol ma ci sono sempre i guantoni di Pizzignacco". Il neo resta la prolificità sottoporta: "Un complesso che tira in porta 14 volte (e verso lo specchio 27) dovrebbe anche riuscire a portare a casa più gol. Vecchio discorso: se Sanabria è opaco, Radonjic va a sprazzi e Vlasic ancora non è al massimo, la fatica nel bucare anche un portiere in serata di grazia rimane elevata. Concretezza e precisione sono da migliorare".