La Gazzetta dello Sport: “Toro, rilancio Masina a Udine per la rivincita”

"Rilancio Masina: protagonista al Toro, ora torna a Udine per la rivincita" è il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano approfondisce il percorso di rinascita del giocatore, che a Udine veniva visto solo come un'alternativa. "In Friuli era scivolato in secondo piano, in granata da febbraio è la rivelazione: Juric potrebbe schierarlo sul centrodestra della difesa" si continua a leggere sul quotidiano sportivo di oggi.