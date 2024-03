La Gazzetta dello Sport: “Tutti i jolly del Toro”

"Da Vojvoda a Tameze, Juric ora fa il pieno con tanti multi-ruolo. - Scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna di oggi - Il tecnico ritrova la rosa ampia per la volata finale: Lovato si rivela prezioso, Okereke la carta in più in avanti, Masina e Ricci sono duttili. Intanto riecco i nazionali, Bellanova tutto ok: si allena in gruppo. Ieri pomeriggio Ivan Juric ha riaccolto i calciatori impegnati con le nazionali in questa sosta. Sono tornati ad esempio Buongiorno, Rodriguez, Sazonov, Vojvoda insieme a tutti gli altri."