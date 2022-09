La Gazzetta dello Sport: “Vanja, Linetty e Rodriguez: inamovibili secondo Juric”

"I rigenerati? I rilanciati? I risorti? Ognuno può trovare la definizione che più gli aggrada per riferirsi a elementi prima finiti un po’ in disparte che oggi Ivan Juric sta mandando sempre in campo - si legge su La Gazzetta dello Sport - . Parliamo in primis del portiere Vanja Milinkovic-Savic e di Karol Linetty. E poi, anche se in una fase temporale diversa, di Ricardo Rodriguez. Tre titolari di queste prime giornate di campionato estratti dal cilindro (e dal lavoro) dell’allenatore croato. Con l’aiuto di un “autogol” di Lukic, il difensore svizzero è diventato addirittura capitano. L’allenatore croato lo considera inamovibile. Al Mondiale andranno anche Vanja Milinkovic-Savic e Karol Linetty. Il portiere serbo nel totomercato di luglio veniva dato per sicuro partente, mentre il polacco è probabilmente dei tre il più inaspettato sulla ribalta del campionato".