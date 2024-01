La Gazzetta dello Sport: “Vanja mandi d’oro”

Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport c'è una pagina dedicata a Milinkovic-Savic e alla sua crescita di rendimento delle ultime gare: "Crescita Milinkovic. Con le sue parate porta in alto il Toro, preparazione e allenamenti specifici per il portiere che è diventato decisivo. "In questo periodo Vanja ci sta dando una grossa mano, i suoi progressi sono rilevanti e penso abbia ancora margini". Parole di Juric nel post Genoa, cioè al termine della decima partita nella quale il Toro non ha subito reti. Soltanto l'Inter capolista ha ottenuto la porta inviolata in più match".