La Gazzetta dello Sport: “Zapata missione speciale”

"Torna a Udine e cerca per il Toro il colpo dell'ex - scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello sport - Duvan in Friuli ritrova vecchi amici, nel 2017 segnò 10 reti in A. Juric in dubbio tra Masina e Sazonov. Buone notizie per Juric ala vigilia della partenza per Udine, prevista in giornata: Il difensore Lovato è recuperato dopo l'infortunio. Oggi sarà tra i convocati e tornerà a disposizione del tecnico. Due i dubbi di Juric. In difesa ha due soluzioni per sostituire Djidji: Masina sul centrodestra o Sazonov. Sulla sinistra duello Lazaro-Vojvoda."