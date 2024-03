La Gazzetta dello Sport: “Zapata rifiorisce al Torino: gol, fiducia e fisico”

La Gazzetta dello Sport questa mattina propone un focus sulle recenti prestazioni di Duvan Zapata. L'attaccante colombiano sta vivendo un periodo di straordinaria forma e ha trascinato il Torino nella vittoria sul campo dell'Udinese grazie ad un gol e un assist. Il numero 91 granata è tornato a splendere dopo che nell'ultimo anno con l'Atalanta aveva vissuto un calo di rendimento. Con il gol segnato sabato in Friuli, Zapata ha di nuovo raggiunto la doppia cifra stagionale per reti in Serie A. Un particolare che rende ancora più prezioso questo suo traguardo è il fatto che nessuna delle sue dieci marcature in campionato è arrivata da calcio di rigore. Come fa notare la rosea, togliendo i rigori trasformati dagli altri bomber del campionato italiano, il centravanti del Toro sarebbe sul podio (assieme ad altri colleghi) per numero di gol segnato solamente su azione dopo 29 giornate.