La Stampa: “A sinistra Angeliño è il preferito, Rafa Mir l’ultima tentazione”

Nell'edizione odierna, La Stampa analizza le due più recente idee del mercato del Toro. La prima è Angeliño, in forza al Galatasaray ma di proprietà del Lipsia: "L'idea granata è prendere Angeliño subito con un diritto di riscatto tra quattro mesi fissato attorno ai 5 milioni per il club tedesco". Continua il quotidiano: "Angeliño scatta in pole, l’olandese dell’Atalanta Bakker scivola di qualche posizione dopo l’inserimento della Roma nella corsa ad ottenerne le prestazioni in prestito". La più recente tentazione risponde invece al nome di Rafa Mir, attaccante del Siviglia: "Alto 1.91 metri, Rafa Mir è il classico profilo possente d’area di rigore, un attaccante che per caratteristiche può dare qualche soluzione in più al Torino"