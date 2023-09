La Stampa: “Al Toro manca ancora la qualità dell’uomo-assist Vlasic”

La Stampa quest'oggi scrive di un problema per il Torino che a Roma contro la Lazio non ha trovato la via del gol. Si tratta del calo di Nikola Vlasic che sarebbe chiamato a dare maggiore supporto alla fase offensiva essendo uno dei principali fornitori di assist della squadra. Il croato però non è l'unico dei big ancora in ritardo perché anche giocatori come Ricci, Ilic e Sanabria non stanno rendendo a dovere. Vlasic l'anno scorso è stato il vice capocannoniere (5 gol) del Toro e il miglior assist-man (6). La sua presenza sotto porta è quindi fondamentale per tutta la formazione di Juric, senza di lui si fa più fatica a creare occasioni da gol e il tecnico granata è infatti a lavoro per cercare di ridare lustro alla presenza in campo dell'ex West Ham che questa estate è tornato a titolo definitivo dopo il prestito della passata stagione, proprio per desiderio di Juric.