La Stampa: “Angelino al Toro è un intrigo a tre. Lite tra Lipsia e Galatasaray”

L'edizione odierna de La Stampa si concentra sul calciomercato del Torino: "In Turchia non hanno dubbi: entro fine settimana l'esterno mancino di centrocampo Angelino brinderà al passaggio in granata. Tra Galatasaray e Lipisa i rapporti sono al minimo, la strada del nuovo prestito potrebbe risolvere il caso. Il Torino si è invaghito anche del giramondo Saldanha e prepara l'offerta al Partizan. Per arrivare al brasiliano può sacrificare due attaccanti: Pellegri e Karamoh."