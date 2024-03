La Stampa: “Bagno di folla per Buongiorno all’evento delle Figurine Panini”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa racconta dell'evento che si è tenuto nella giornata di ieri, domenica 17 marzo, nel quale è stato protagonista Alessandro Buongiorno. All'indomani della vittoria del Torino sul campo dell'Udinese, il vice capitano granata è stato infatti uno dei protagonisti dell'evento presso lo stand "Figurine Panini" in piazza Solferino. La presenza del numero 4 granata ha fatto sì che siano arrivati anche un migliaio di tifosi e appassionati che hanno chiesto foto e autografi al difensore del Toro. "Trovare così tanti tifosi è bellissimo, sono contento di essere qua. Vestire la maglia dell'Italia è il sogno di ogni bambino. Europa con il Torino? Daremo il massimo fino all'ultimo per arrivarci. Ho detto di no all'Atalanta dopo aver fatto le mie valutazioni. È stata una scelta di cuore, di appartenenza e sono contentissimo di averla fatta", queste le parole di Buongiorno riportate dal quotidiano piemontese dopo l'evento.