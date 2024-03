La Stampa: “Bivio Europa”

L'edizione odierna de La Stampa presenta il match di oggi, contro il Monza. Le due squadre si trovano rispettivamente all'undicesimo e decimo posto, con i granata sotto di un solo punto rispetto ai brianzoli. A seguire le parole del quotidiano: "Lo stimo- lo, che può trasformarsi in premio, per il Torino è la possibilità di sfruttare al massimo il turno per guardare l'Europa in faccia. E magari presentarsi ufficialmente. Dipende dall'esito di una 30a giornata che promette scintille, visti i numerosi scontri diretti..."