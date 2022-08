La Stampa: “Caos portieri al Napoli, Meret può diventare la sorpresa per il Toro”

La Stampa si sofferma sul caos portieri al Napoli e sottolinea come il Torino potrebbe approfittarne assicurandosi le prestazioni di Alex Meret. Si legge: "Il caos è quello che regna tra i pali del Napoli dove è arrivato l’ex granata Salvatore Sirigu come numero due, ma dove manca ancora la titolarità del ruolo. C’è Meret e c’è l’ombra di Navas a giocarsi il futuro: Meret è sceso in campo a Verona e si candida per la sfida con il Monza, ma ha il contratto in scadenza tra una stagione, un rinnovo che non arriva e, soprattutto, coscienza dei desideri del tecnico Spalletti deciso a virare su un portiere esperto e navigato come quello del Paris Saint Germain. E, allora? Il Toro osserva e annota". Sulle pagine regionali de La Stampa si parla anche della rinascita di Ola Aina.