La Stampa: “Cento di questi Buongiorno, stasera a Napoli 100^ presenza granata”

Il quotidiano La Stampa quest'oggi celebra Alessandro Buongiorno che stasera a Napoli raccoglierà la sua presenza numero 100 con la maglia del Torino in tutte le competizioni. Ormai da diverso tempo il centrale classe 1999 è una colonna portante di questa squadra ed è anche un simbolo per molti tifosi granata che lo ammirano e sognano di vederlo un giorno stabilmente con la fascia da capitano (dal momento che oggi è il vicecapitano alle spalle di Rodriguez). Nel 2023 la sua carriera ha definitivamente spiccato il volo perché è riuscito ad ottenere gioie e onori importanti come la lettura dei nomi del Grade Torino nel giorno della commemorazione a Superga, ha trovato il primo gol in Serie A ed è stato anche convocato in Nazionale. Molti tifosi del Toro si sono spaventati nel corso della scorsa estate quando sembrava possibile una sua cessione all'Atalanta. Buongiorno però alla fine è rimasto per il grande amore che lo lega a questi colori e ora è pronto a festeggiare la sua 100^ partita da leader della difesa granata, trovandosi impegnato nel fronteggiare uno dei centravanti più pericolosi del campionato come Victor Osimhen.