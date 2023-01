La Stampa: “Emergenza difesa: contro l’Empoli con i difensori contati”

"Le cinque giornate del Toro si aprono, oggi, con il viaggio nella tana dei ragazzi terribili che hanno sbancato San Siro lunedì scorso e si chiuderanno - scrive La Stampa - là dove i granata hanno vinto dopo quasi mezzo secolo una settimana fa": così il Torino si prepara alla sua seconda partita di tre in Toscana. L'attenzione, dunque, è rivolta alla gara di oggi contro l'Empoli, ma anche al mercato: Ivan Ilic è arrivato a Torino, nei prossimi giorni le visite mediche, e per Lukic il futuro è ancora incerto. Sull'ex capitano del Toro c'è l'interesse del Fulham, ma per ora Ivan Juric non lo lascia. Per la gara odierna, l'emergenza è in difesa: Schuurs ha recuperato, ma nel frattempo si sono persi Djidji e Zima. Dunque, il terzetto davanti a Milinkovic-Savic non sarà composto da altri se non Buongiorno, Rodriguez e l'olandese. A gara in corso, rimane comunque l'opzione Bayeye.