La Stampa, Ferrante: “Europa? Tutto possibile, ma il Toro è incostante”

La Stampa nell'edizione odierna intervista Marco Ferrante, ex bomber granata diventato oggi il nuovo responsabile dell'area tecnica del Chieri. Ferrante si è raccontato e ha espresso alcune opinioni sul percorso del Toro di Juric in questo campionato. "Nelle ultime nove partite può succedere di tutto, ma i granata ha perso tanta strada. Sono incostanti - ha affermato Ferrante parlando della corsa all'Europa - Il motivo? Se lo sapessi chiamerei subito Juric. Eppure in difesa sei quadrato, hai giocatori importanti a centrocampo e davanti certo la qualità non manca. Però non può segnare solo Zapata". Sul futuro di Buongiorno: "Temo andrà via. Per me però non è giusto ogni volta valorizzare un giocatore e poi venderlo". Infine sul prossimo derby: "Mi aspetto vita dura per la Juventus, oggi è ferita e il Toro ha l’organizzazione giusta per metterla in difficoltà. Se la gioca alla pari".