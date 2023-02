La Stampa: “Firenze vale oro”

"Il Toro in semifinale di Coppa Italia è un racconto lontano, troppo - scrive La Stampa presentando la sfida dei granata contro la Fiorentina in programma al Franchi - Ancona, febbraio del ’94: granata fuori ad un passo dall’atto finale". Ora il Toro avrà la possibilità di conquistare una nuova semifinale, 29 anni dopo. Continua il quotidiano: "I granata dal mercato hanno pescato il jolly d’oro Ilic e le scommesse Gravillon e Vieira, ma sul mercato hanno lasciato Lukic in un modo, e con una tempistica, che hanno fatto perdere il buonumore al tecnico Juric". Malumori che andranno lasciati da parte per la gara contro la Fiorentina. La Stampa presenta infine un'intervista a Pasquale Bruno, ex difensore granata passato poi alla Viola. Con il Torino alzò l'ultima Coppa Italia e ora dice: "Il Torino ha una grande occasione, la sfrutti: è l’appuntamento più importante degli ultimi anni".