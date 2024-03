La Stampa: “Gineitis, collezione privata. Ora tocca allo stadio Maradona”

"Largo al più giovane - scrive La Stampa nell'edizione odierna - È il momento di Gineitis, lituano classe 2004, che venerdì sera al Maradona giocherà la sua quinta partita da titolare con la maglia del Torino in due anni". Gineitis, arrivato dalla Spal due anni fa nell'operazione Seck e diventato subito una colonna in Primavera prima del passaggio in Prima squadra si prepara alla grande chance da titolare. Conclude il quotidiano: "Una sorta di prova per il futuro di un giocatore che ha attirato le attenzioni di Juric. E ha, curiosamente, una collezione di stadi invidiabile. Ha esordito un anno fa a San Siro contro il Milan e in questa stagione - dopo la prima al Via del Mare di Lecce -, è stato schierato dal primo minuto all’Olimpico di Roma contro i giallorossi".