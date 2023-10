La Stampa: “Il derby, tasto dolente di Cairo. Il Toro non ne ha mai persi così tanti”

Nell'edizione odierna de La Stampa si traccia un bilancio sui derby disputati nell'era Cairo. "Il Torino rimane ancora un'opera incompiuta dopo tanti anni - scrive il quotidiano - Dopo il clamoroso fallimento Cairo ha avuto il merito di renderlo solido dal punto di vista economico, però non ha saputo farlo sognare se non per brevi momenti". E il derby è un tasto dolente: "Da quando è arrivato Cairo, il derby è stato sempre a senso unico o quasi, visto che l’unico successo dei granata risale ormai a 8 anni fa con Darmian e Quagliarella.Sono passate 19 partite, è l’astinenza più lunga della storia granata". Conclude il quotidiano: "L’80 per cento di sconfitte nell’era Cairo sono di gran lunga il dato peggiore della storia granata, come i gol fatti (15) e subiti (54)".