La Stampa: “Il metodo Juric per far crescere Schuurs”

Il maestro e l'allievo, metodi per far crescere. Juric a La Spezia ha sostituito Schuurs dopo 23' della ripresa. "L’olandese può diventare uno dei punti fermi del Toro e grazie al lavoro del tecnico croato può crescere ancora". Così scrive La Stampa, che poi ha ancora aggiunto: "Non certo una bocciatura per l’olandese, ma un’altra lezione pratica da incastrare nel percorso di crescita di un difensore che ha le carte in regola per sbarcare nel club dei migliori. E il maestro giusto per i suoi 23 anni. Con il croato è nato un feeling fin dal primo giorno".