La Stampa: “Il progetto Toro è legato all’Europa con Juric. Senza si riparte da zero”

"Europa, Europa. Ivan Juric indica la rotta, ai suoi ragazzi il compito di indovinare il vento per l’approdo più naturale" esordisce La Stampa nell'edizione odierna. Prosegue il quotidiano: "Con l'Europa le prospettive si allargherebbero a vista d’occhio: persino il futuro di Buongiorno, destinato all’asta di giugno, potrebbe cambiare colore se il ragazzo di Santa Rita pregustasse la bellezza di un’altra stagione sotto la Mole, con la fascia di capitano al braccio e un po’ di stadi del vecchio continente da girare". E infine in merito all'obiettivo europeo come ago della bilancia del futuro del tecnico granata: "Juric si lega all’Europa, il minimo sindacale verrebbe da dire. Cairo gli ha consegnato un progetto triennale costruito si investimenti ingombranti, molto. E al terzo anno il pass per le coppe non può che rappresentare il raccolto di tanto lavoro e di un mercato, complessivo, di gran peso e qualità: sprecare le credenziali citate riporterebbe l’orologio indietro all’estate del 2021 con effetti da decifrare e il senso di incompiutezza a creare malumori"