La Stampa: “Il Toro blinda Sanabria: su di lui Milan e Inter”

"Ma il nuovo Sanabria vuole continuare a stupire e vuole farlo nel Torino, nonostante le attenzioni di un mercato che si è accorto di lui. Lo segue la Lazio, ma anche la Fiorentina ed è finito pure nelle idee di Inter e Milan. Il paraguaiano, però, non ha nessuna intenzione di traslocare dopo aver trovato la sua dimensione, tanto meno per far panchina altrove. E non lo farà, a meno di un’offerta folle". Così La Stampa sull'attaccante del Torino Antonio Sanabria, che ha attirato su di sé l'attenzione di molteplici club. Il paraguaiano vuole rimanere all'ombra della Mole: "In granata è una prima scelta e, forte di un solido contratto fino al 2025, ha giurato fedeltà. L’ha ribadito al suo entourage dopo l’ultima telefonata". Ora per lui deve arrivare il momento della conferma: "E adesso la curiosità, un po’ di tutti, è capire se Sanabria possa tenere il ritmo che ha avuto negli ultimi mesi per tutta la durata del prossimo campionato. Significherebbe ritrovarsi in casa un attaccante da 20 gol, oltre che un nuovo capitale. Un’attesa che ha, in primis, uno dei suoi più grandi estimatori, il patron granata Cairo."