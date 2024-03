La Stampa: “Il Toro cerca rimedio alla carenza di gol”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione odierna de La Stampa si concentra sul reparto d'attacco dei granata e sullo scarso rendimento della seconda punta: "In questa sosta del campionato Juric sta lavorando molto sulle punte. A parte Zapata, Sanabria e Pellegri non hanno reso come ci si aspettava. I granata hanno realizzato 28 gol, meglio di Verona, Lecce, Salernitana ed Empoli. Intanto i ballottaggi davanti sono già iniziati. Pellegri ha giocato dal 1' due delle ultime cinque partite, nell'ultima è stato dato spazio a Okereke. Nel frattempo, Sanabria partendo dalla panchina si è sbloccato dopo oltre due mesi."