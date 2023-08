La Stampa: “Il Toro inizia col piede giusto, ma troppi errori in attacco”

Nell'edizione odierna La Stampa analizza la vittoria granata in Coppa Italia contro la Feralpisalò. Per centrare il passaggio del turno, "Juric sceglie tutti i migliori rispolverando gli infortunati dell’ultimo periodo più attesi e regalando a Bellanova l’esordio da titolare in granata". Alla fine il tabellino segna 2-1 in favore dei granata che vanno avanti in Coppa Italia. "Ma adesso Juric dovrà alzare il livello per restare aggrappato alle nuove ambizioni. E, dalle compravendite, Juric aspetta novità importanti per migliorare la criticità più grande che accompagna il gruppo da tempo, appena sufficiente quando si tratta di finalizzare la mole di lavoro. Ma ha bisogno, anche, di frecce rapide e precise sulle fasce". Tra i fronti più caldi c'è quello di Singo. Conclude il quotidiano: "Andrà via, molto probabilmente all'Atalanta nell’ambito dell’operazione che coinvolge anche Soppy per il percorso inverso, ma nelle ultime ore ha ricevuto anche un’offerta dal Monaco di 15 milioni, cioè la stessa valutazione fatta da granata e nerazzurri".