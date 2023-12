La Stampa: “Il Toro resti in scia”

La vittoria contro l'Atalanta per 3-0 di lunedì sera rilancia le ambizioni del Torino. La classifica vede infatti la squadra granata al decimo posto e con un distacco di cinque punti dalla zona Europa. Luca Fusi, ex centrocampista del Torino, parla della situazione di classifica dei piemontesi sulle pagine della Stampa: "Ci sono bei segnali per il futuro, anche la sfida con l’Atalanta lo dimostra, finalmente il Toro è arrivato nella parte sinistra della classifica, adesso deve rimanerci aggrappato e da lì potrà trovare lo sprint per tornare in Europa. Il Toro deve credere, quello che ha fatto con l’Atalanta lo dimostra. Può competere ad alti livelli. Si deve convincere e poi i risultati arrivano".