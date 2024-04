La Stampa: “Il Toro riapre casa, al Fila chiede l’aiuto dell’uomo in più”

In vista del derby con la Juventus in programma sabato pomeriggio, il Torino mercoledì aprirà le porte del Filadelfia per una sessione di allenamento a porte aperte: "Domani il Filadelfia torna per tutti e di tutti, la casa dei tifosi granata. Anche se rischia di essere un’altra eccezione in una linea di pensiero che lo vuole solitamente interdetto al pubblico, tranne che per eventi particolari. Riapre 52 giorni dopo l’unica volta capitata nel 2024, a metà febbraio dopo il successo con il Lecce" si legge sul quotidiano.