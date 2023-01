La Stampa: “Il Toro scopre Seck, un uomo nuovo in attacco”

"Un gol annullato per centimetri, una traversa clamorosa, utile anche nel finale a far respirare la squadra. Nel Toro a caccia di una punta centrale per il presente, ma anche per il futuro ecco spuntare dal nulla, o quasi, Demba Seck - si legge sull'edizione odierna de La Stampa - . Titolare dopo quattro mesi - la sconfitta con il Sassuolo -, a Firenze gioca più minuti delle ultime dodici giornate mettendo in mostra (quasi) tutto ciò che Juric chiede ad un attaccante in questo tipo di partite. Il classe 2001 è il terzo baby jolly uscito di recente dal cappello sempre più magico di Juric, dopo i due esibiti in Coppa Italia contro il Milan: Adopo e Bayeye. E anche il più promettente non tanto per la carta di identità, ma soprattutto perché rappresenta proprio quel tipo di profilo che sta cercando il club di Cairo: un attaccante mobile e di sfondamento".