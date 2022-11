La Stampa: “L’esordio dei serbi granata contro lo spauracchio Brasile”

"Il Mondiale del Toro non comincia sotto una buona stella. Nikola Vlasic, il primo a scendere in campo tra i cinque granata protagonisti in Qatar, abbandona per infortunio dopo un tempo la partita tra la sua Croazia e il Marocco, finita poi zero a zero" analizza La Stampa nell'edizione odierna. Oggi tocca invece a tutti gli altri quattro. Vanja, Lukic e Radonjic "giocano nella Serbia made in Italy – ben undici nazionali militano nel nostro campionato - e vivono l’emozione della vigilia del big match contro il Brasile di Neymar. Sono attesi sia Sasa Lukic sia Vanja Milinkovic-Savic tra i titolari".