La Stampa: “Lo spettacolo dedicato a Meroni in programma al Teatro Gobetti”

Quest'oggi, 15 ottobre, è il giorno del triste anniversario della scomparsa di Gigi Meroni, ex calciatore del Torino. Come si legge sulle pagine del quotidiano La Stampa, domani (lunedì 16 ottobre) ci sarà uno spettacolo dedicato a questa ricorrenza. Presso il Teatro Gobetti di via Rossini 8 a Torino, domani andrà in scena "La farfalla Gigi Meroni" un evento dedicato all'ex giocatore granata scomparso prematuramente 56 anni fa all'età di soli 24 anni investito da un'auto in corso Re Umberto. Lo spettacolo andrà in scena alle 19 e alle 21 ed è diretto dal regista Francesco Pellicini che spiega: "La sua è una storia assurda e incredibile che ho provato a riportare cercando dei passaggi diversi che esulano dalla solita narrativa".