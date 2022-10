La Stampa: “L’Udinese sarà un crash test per il Torino”

Il quotidiano La Stampa nella sua edizione odierna analizza alcuni temi legati alla partita Udinese-Torino che andrà in scena domani alle ore 12:30. Sarà un confronto tra una squadra con grande forza fisica e maggiore potenza oltre che altezza media di squadra, ovvero l'Udinese, contro invece una formazione come il Toro che è stata definita dal suo stesso allenatore Ivan Juric "una squadra di nani". Per i granata sarà dunque un crash test contro la migliore sorpresa del campionato. I bianconeri hanno infatti la quarta miglior media gol (1,9) e sono terzi come numero di assist (16), primeggiano infine come numero di colpi di testa (7). La difesa del Toro è dunque avvisata, in casa dell'Udinese ci sarà da sudare per fermare gli assalti alla porta di Milinkovic-Savic.