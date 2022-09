La Stampa: “Lunedì esami per Pellegri, il Toro va a Napoli con il solo Sanabria”

Il quotidiano La Stampa si focalizza sul reparto d'attacco del Torino che ora rischia di perdere Pietro Pellegri per un periodo ancora incerto. Il centravanti classe 2001 si è infortunato all'adduttore durante il match di giovedì dell'Italia U21 contro l'Inghilterra ed è già rientrato a Torino. Secondo quanto sostenuto dal quotidiano Pellegri nella giornata di lunedì si sottoporrà ad esami specifici per verificare l'entità di questo problema muscolare. Non sembrerebbe trattarsi di nulla di molto grave ma il rischio di perderlo per la trasferta di Napoli in programma sabato prossimo è più che mai concreto. Se l'ex Milan e Monaco non dovesse realmente farcela a partire con il gruppo la gara del "Maradona" allora Ivan Juric si ritroverebbe con un solo attaccante a disposizione, ovvero Antonio Sanabria.