La Stampa: “Mateta dà l’assalto al trono di Sanabria”

Nell'edizione odierna, La Stampa si concentra sull'interesse del Torino per l'attaccante francese Jean-Philippe Mateta. Secondo il quotidiano, Juric avrebbe chiesto alla società un attaccante e il club avrebbe individuato il profilo di Mateta, centravanti classe 1997, reduce da un'esperienza poco gratificante al Crystal Palace. "Ora vuole rilanciare la sua carriera - scrive La Stampa - e sta cercando altre soluzioni, tra cui avanza quella italiana. Tre anni fa valeva oltre 20 milioni, ora ne bastano meno di 9. Il Toro punta al prestito con diritto di riscatto, anche perché in mancanza di plusvalenze sicure - come è stato l’anno scorso Bremer -, i soldi in questo momento servono soprattutto per rinforzare altri reparti. La priorità è sulle fasce e sulla trequarti, visto che tra scadenze e fine prestiti i granata hanno già perso la metà delle pedine".