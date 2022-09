La Stampa: “Miranchuk, attesa finita. Va verso la convocazione per il Sassuolo”

Il Toro sta per riaccogliere Miranchuk, il quale, dopo oltre un mese di stop, a causa di una lesione tra il primo ed il secondo grado del bicipite femorale, ora è pronto per lavorare ed allenarsi di nuovo con il gruppo. Contro il Sassuolo potrebbe ritrovare la convocazione e partire dalla panchina. Così parla di lui La Stampa nell'edizione odierna del quotidiano: "Miranchuk corre verso il rientro anticipato e anche contro le previsioni di una guarigione prevista per la ripresa del campionato, dopo la sosta della Nazionale, contro il Napoli. Sono trascorsi 33 giorni da quando si è fatto male dopo la sua unica presenza in granata e le sue speranze, come quelle di Juric, passeranno dalle ultime 48 ore che separano il Torino dalla sfida con il Sassuolo e il russo dalla possibilità di ricominciare, in pratica, tutto da capo. Una missione difficile, non impossibile per l’ex dell’Atalanta che ha ripreso a correre e calciare e in extremis potrebbe essere inserito nel gruppo dei convocati".