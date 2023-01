La Stampa: “Oltre lo Spezia c’è la Coppa Italia: il Toro prepara un piano speciale”

Dopo le fatiche della Coppa Italia con il Milan, il Torino domani affronterà lo Spezia in campionato. Ma dopo la gara di domani, i granata di Juric saranno impegnati contro la Fiorentina (a Firenze) in campionato e la gara successiva con l’Empoli (ad Empoli): “In Toscana, Lukic e soci andranno sabato prossimo per il duello di campionato con la Fiorentina e, torneranno il sabato successivo in casa dell'Empoli dell’ex Paolo Zanetti: l’idea del club granata è quella di non rientrare a Torino contro gli azzurri toscani, ma di spostarsi di nuovo a Firenze in attesa dei quarti di finale di Coppa Italia” riporta il quotidiano. Prima però testa alla gara con lo Spezia.