La Stampa: “Pellegri si fa male con l’Italia, Torino in ansia”

Il Torino attende con apprensione novità su Pellegri, uscito anzitempo per infortunio dall'amichevole della sua Italia Under 21 contro l'Inghilterra, come si può leggere sulle pagine odierne de La Stampa: "Il Torino gli aveva cucito addosso un programma specifico per preservarne i muscoli, invece Pellegri si è di nuovo fermato, stavolta con l’Under 21 nel test disputato ieri dalla squadra di Nicolato contro i pari età dell’Inghilterra. Gli sono bastati 28 minuti prima di alzare la mano e chiedere il cambio con una smorfia, il tempo per la giovane Italia di subire due gol, ma anche per la punta di sciupare l’unica vera occasione: al 23’ sguscia tra due difensori, ma un po’ sbilanciato non riesce a tirare bene davanti al portiere".