La Stampa: “Pressing su Bakker”

Non solo mercato in uscita, ma anche in entrata. Il Torino vuole rinforzare il reparto esterni, che ha un po' deluso le aspettative in questa prima parte di stagione. Il club granata, come riportato dalla Stampa, sta monitorando la situazione legata a Bakker, in uscita dall'Atalanta: "Il Toro vuole Bakker, l’Atalanta gioca in difesa, l’esterno mancino olandese ascolta e riflette: a Bergamo non vede più il campo - nelle ultime cinque gare di campionato altrettante panchine - e da Bergamo vuole andarsene per dimostrare al tecnico dei nerazzurri Gasperini che avrebbe meritato una considerazione diversa. Ad arricchire gli argomenti in mano al Toro c’è, però, il ruolo di Perr Schuurs".