La Stampa: “Radonjic si allena pensando al Toro”

"L’estate di Radonjic. Nel Torino senza mezza trequarti, che assedia Vlasic ma non riesce a prenderlo, che guarda Miranchuk ma sempre più da lontano, c’è un ex compagno di reparto dei due che assiste senza troppe ansie alle dinamiche di mercato: perché quest’anno, dopo tanto tempo, non lo riguardano - si legge su La Stampa - . Una bella sensazione per il serbo, che ha smesso di fare e disfare le valigie e può pensare ad una preparazione estiva senza interruzioni, dall’inizio alla fine, dopo gli ultimi anni su e giù per l’Europa: Francia, Germania, Portogallo, Italia".