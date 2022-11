La Stampa: “Roma agitata, il Toro ci prova”

Dalle accuse di Mourinho (“Un giocatore ci ha tradito”) e il derby perso 1-0 contro la Lazio: la Roma è sotto pressione e con il Toro è chiamata a fare risultato per non staccarsi dal gruppo di testa. "I giallorossi? Troveremo una squadra difficile da affrontare, motivata e pronta a dimostrare di avere grandi ambizioni", ha detto Ivan Juric in conferenza alla vigilia del match con i giallorossi. Contro la Roma potrebbe essere l'occasione per Sanabria di riprendersi il Toro: "E' salito sul treno verso la destinazione romana con la fortissima chance di partire dall’inizio perché il paraguaiano rende di più se si sente subito protagonista e non se entra in scena a gara in corso" scrive il quotidiano.