La Stampa: “Schuurs in panchina contro la Lazio, ma tenta Juric”

"La voglia è quella di un ragazzo che a 22 anni sbarca in uno dei cinque campionati più importanti d’Europa, anche se per vedere Perr Schuurs a pieno regime ci vorrà un po’ di pazienza". Con queste parole esordisce La Stampa, che analizza l'ultimo colpo di mercato del Torino. "Il Torino, però, ha disegnato il futuro ed è un buon punto di partenza: il dopo Bremer parla olandese e avrà sulle spalle la maglia numero 3 del brasiliano. Adesso si tratta di sintonizzare sulle esigenze granata, e il gioco particolare e dispendioso di Juric, un classe 1999 che arriva da una realtà completamente diversa, non conosce una parola d’italiano e ha giocato l’ultima partita intera lo scorso 9 aprile, prima che un problema al ginocchio lo tenesse fuori fino al termine della stagione: questa è iniziata con 51’ in due presenze, poi l’affondo granata". Dopo il suo primo allenamento al Filadelfia è già tempo di Torino-Lazio, gara in cui sembra destinato alla partita, anche se - come riporta il quotidiano - Juric avrebbe la tentazione di provarlo.