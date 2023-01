La Stampa: “Shomurodov più vicino, Lukic sul tavolo per convincere la Roma”

Il Torino tiene un occhio sempre vigile sul mercato, con i granata che sperano di arrivare a Shomurodov e sono pronti a mettere sul piatto anche Lukic. Di questo si parla sulle pagine odierne de La Stampa: "Aspetta Shomurodov e sogna un colpo a centrocampo. In due mosse Juric è pronto a far volare il Toro, continua a dirlo alla società tra le righe dei suoi recenti messaggi. [...] L’uzbeko, che la Roma sta trattando anche con la Cremonese, ha chiarito di preferite la soluzione granata per tornare a farsi notare e a giocare con una certa continuità. [...] La stessa sinergia, infatti, può nascere con Mourinho che negli ultimi tempi ha messo gli occhi su Lukic: per l’ex capitano in scadenza di contratto nel 2024 la Roma può strappare una promessa per giugno, o qualcosa di più già in questo turno di compravendite".