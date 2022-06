La Stampa: “Si tratta per Joao Pedro, per la porta si avvicina Gabriel”

Continua il pressing del Torino per Joao Pedro: i granata hanno dalla loro il gradimento del giocatore, mentre resta da trovare l'accordo con il Cagliari per il trasferimento. Per la porta invece si avvicina sempre di più lo svincolato Gabriel, come riportato nell'edizione odierna de La Stampa: "Joao Pedro è pronto a trasferirsi sotto la Mole perché crede nel progetto Juric e perché lusingato da un corteggiamento del Toro costruito negli anni, almeno due. E, allora? Le parti sono ancora divise dalla valutazione che i sardi danno del loro centravanti: seppur consapevoli della necessità di lasciar partire un giocatore non certo da serie B, i dirigenti rossoblù (per ora) non abbassano le loro richieste che ruotano attorno ai 9 milioni di euro. [...] In uscita Milinkovic-Savic, per la porta è in arrivo Gabriel, svincolato dal Lecce".