La Stampa: “Singo, l’agente lo propone alla Juventus”

L'agente di Singo ha proposto il giocatore alla Juventus: è questo ciò che riporta La Stampa nell'edizione odierna del quotidiano. Queste le parole: "Singo è finito nel mirino della Juventus che sta cercando un nuovo esterno destro. Il giovane ivoriano ha il contratto in scadenza nel giugno 2024 e le trattative per rinnovare con il Toro sono in una fase di stallo: anche per questo il procuratore di Singo ha sondato il terreno con i nuovi dirigenti bianconeri per capire le loro intenzioni e verificare se l’antico interesse è ancora valido. La Juve è alla finestra. Il Toro non ha ricevuto proposte dalla Juve e aspetta di capire l’evoluzione della situazione, ma Singo non è incedibile e potenzialmente il suo prezzo è stato fissato intorno ai 13-15 milioni di euro. Anche se il contratto in scadenza tra un anno può scatenare un’asta al ribasso, visto che senza rinnovo si può svincolare tra sei mesi".