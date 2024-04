La Stampa: “Torino, l’Europa si allontana e Juric perde credibilità”

Il quotidiano La Stampa quest'oggi commenta il pareggio per 0-0 del Torino contro il Frosinone. I granata hanno messo in pratica una partita deludente e anche il pubblico presente allo stadio non si è affatto complimentato con i giocatori. Sulle colonne del quotidiano piemontese si leggono commenti critici verso la prestazione del Toro: "Il pari con il Frosinone è figlio di una partita vuota di idee ed energie, l'Europa si allontana Juric perde credibilità". Un pareggio che ha lasciato grande amarezza nell'ambiente granata e che visto anche la difficoltà del calendario restante potrebbe aver di fatto messo la parola fine sui sogni Europa. Il presidente Cairo, dopo questo importante appuntamento fallito, dovrà prendere scelte di peso per la prossima annata.