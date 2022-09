La Stampa: “Toro, addio a Gigi Gabetto”

"E' una tessera speciale e particolarmente dolorosa quella che si è staccata dal puzzle - si legge su La Stampa - . Uno degli ultimi testimoni ad aver visto il Grande Torino, simbolo puro e orgoglioso del mondo granata anche se all’inizio, come l’ancora più celebre papà, ha cominciato con la Juventus. Ieri è mancato a 80 anni Pier Luigi Gabetto, figlio del bomber della squadra del mito. Ne aveva 7 quando il "Barone" è morto a Superga, il tempo per guardare la tragedia con gli occhi di un bambino, ma anche per non dimenticarla mai: sempre in prima fila, con gli occhi lucidi, alle celebrazioni del 4 maggio".