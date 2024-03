La Stampa: “Toro di nuovo in piena corsa per l’ottavo posto e la Conference”

Sulle pagine de La Stampa quest'oggi viene dedicato ampio spazio alla vittoria di ieri del Torino che si è imposto 0-2 sul campo dell'Udinese. I granata grazie a questa vittoria sono tornati a mettere pressione alle squadre che la precedono e con le quali lotterà per un posto in Europa. Quest'anno infatti anche l'ottavo posto potrebbe valere la qualificazione in Conference League e sarà proprio questo l'obiettivo del Toro che con i tre punti di Udine è tornato in piena corsa. Il quotidiano piemontese assegna molti bei voti ai calciatori granata, tra questi spiccano soprattutto l'8 a Zapata, il 7,5 a Vlasic e i 7 dati alle prove di Gineitis, Buongiorno e Vojvoda.