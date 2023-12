La Stampa: “Toro di qualità, festa grazie ai due bomber Sanabria e Zapata”

L'edizione odierna de La Stampa commenta la grandissima vittoria del Torino sull'Atalanta per 3 a 0. Prova eccellente per tutti i giocatori granata, che hanno regalato una prestazione di altissimo livello per oltre 90 minuti. A seguire le parole del quotidiano: "La risposta più attesa nella notte più pesante. Il Toro trova, tutto insieme, la qualità di Ilic e Vlasic e i gol di Zapata e Sanabria. Così il verdetto non può che essere applausi e tre punti contro l’incubo Atalanta: dentro la notte granata c’è un messaggio che, se colto, può indirizzare la stagione di Buongiorno e soci verso un orizzonte diverso". Conclude La Stampa, parlando della risposta degli attaccanti granata finora poco incisivi alla voce gol: "Zapata e Sanabria, che prima dei nerazzurri erano fermi ad un gol a testa, non avevano mai segnato nella stessa partita. Invece il colombiano la apre e la chiude con la prima doppietta in granata, mentre il compagno paraguaiano bissa il gol dell’ultima volta in casa contro il Sassuolo con il rigore del 2-0 che tranquillizza. E dà forza".