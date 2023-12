La Stampa: “Toro, esame di Europa per sognare”

svolta alle ambizioni di un gruppo partito sottotono, ma che negli ultimi due mesi è riuscito a cancellare le paure modificando in corso d’opera il modo di stare in campo. Una rimonta partita da lontano che, ormai, non può essere un fuoco di paglia. Ma che oggi pomeriggio ha bisogno della sua completa legittimazione, per capire se questo Torino potrà lottare fino alla fine per un piazzamento europeo" scrive il quotidiano.